Alvorleg ulykke på riksveg 7 i Hallingdal

innenriks

Politiet stadfestar at det er snakk om ei dødsulykke, men på direkte spørsmål ønskjer ikkje politiet å kommentere om det dreier seg om fleire dødsfall. Men etter det NTB forstår er ingen sende til sjukehus etter ulykka, som politiet og nødetatane fekk melding om klokka 22.21.

Operasjonsleiar Merete Kvaal i Søraust politidistrikt seier at det berre var to køyretøy involvert, men kor mange som var i dei to bilane, vil ho ikkje seie noko om.

Det var godt vêr og tørr vegbane på ulykkesstaden. Kollisjonen skjedde på ei rett strekning, og fartsgrensa på staden er 80 kilometer i timen.

Krimteknikarar frå politiet vart sendt til Flå natt til tysdag. Politiet opplyser at dei har avhøyrt folk på staden og skaffa seg eit bilete av hendingsgangen.

– Krimteknikarane var framme klokka 3.30. Dei har akkurat starta arbeidet sitt på staden, seier operasjonsleiar Kvaal til NTB like etter klokka 4 natt til tysdag.

Autovernet på staden gav etter, og lastebilen hamna 20–30 meter ned ei skråning og er så vidt synleg frå vegen. Personbilen vart ståande på andre sida av autovernet og byrja å brenne etter samanstøyten med lastebilen.

Riksveg 7 er tysdag morgon framleis stengt i begge retningar, og ifølgje politiet vil vegen vere stengd ei god stund.

– Dette kan ta tid, bilane skal bergast og vegen skal ryddast, seier operasjonsleiaren.

Vegtrafikksentralen melder at personbilar kan nytte omkøyring via fylkesveg 2900, men tunge køyretøy på veg vestover må køyre via E16.

(©NPK)