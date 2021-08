Bane Nor får 10 millionar kroner i føretaksstraff for Filipstad-ulykka i februar 2019

innenriks

Bane Nor er dømd til ei føretaksstraff, og bota er fastsett til 10 millionar kroner.

Dommen i Borgarting lagmannsrett vart kunngjord måndag. Ein 15 år gammal gut omkom, og to andre ungdommar vart alvorleg skadde i høgspentulykka på Filipstad driftsbanegard 24. februar 2019.

Bane Nor vart i tingretten dømd for brot på jernbanelova og tryggingsforskrifta, men frifunnen for aktlaust å ha ansvar at ein person mista livet og aktlaust å ha ført til betydeleg skade på kroppen til ein annan person. Både påtalemakta og Bane Nor anka til lagmannsretten.

No har anken frå påtalemakta ført fram, og lagmannsretten kom einstemmig til at Bane Nor var skuldig på alle tre tiltalepostane.

Aktlaust brot

Ungdommane på 15 og 16 år gjekk gjennom eit hol i eit gjerde og inn i den mørklagde togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo. Inne i tunnelen klatra dei tre ungdommane opp på eit parkert tog og kom då borti ein køyreleidning som førte ei spenning på 15.000 volt.

Even Warsla Meen døydde. Dei to andre ungdommane vart kritisk skadde, men overlevde.

– Lagmannsretten er overtydd om at flyttinga av dei aktuelle togsetta i Strupen under spenningssett kontaktleidning var eit klart avvik frå det etablerte tryggingsnivået på dette området. Det er heller ikkje tvilsamt at ein slik flytting av togsetta som har skjedd i denne saka, innebar ein fare for alvorlege ulykker som det var påkravd å redusere med effektive barrierar, skriv lagmannsretten i dommen, og konkluderer med at det er «utvilsomt at bruddet på sikkerhetsstyringsforskriften paragraf 2–3 må bedømmes som uaktsomt».

Ansvar

Lagmannsretten skriv vidare at det blir sett på som umogleg at dei tre ungdommane ville klatra opp på taket av toget dersom dei hadde forstått at det var straum i kontaktleidningen og risikoen ved dette.

Retten er òg overtydd om at forsømmingane i samband med flyttinga av togsetta kom av ei grad av aktløyse som medfører strafferettsleg ansvar.

– Det var godt kjent i Bane Nor at berøring av straumsette kontaktleidningar kunne medføre alvorlege skadar og død, og det var påkravd å etablere effektive barrierar for å redusere risikoen for slike følgjer. Etter lagmannsretten si meining er det derfor ikkje tvilsamt at det var aktlaust at ein ikkje rekna med moglegheita for at forsømminga kunne føre til betydeleg skade og død, heiter det i dommen.

Bota på 10 millionar kroner er den same som tingretten kom fram til. I dommen frå lagmannsretten blir det lagt vekt på at «saken gjelder alvorlige forhold, og at boten bør være så høy at den gir en betydelig preventiv effekt».