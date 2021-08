Forsvarsministeren om tilbaketrekking: Vi steller oss til 31. august

innenriks

– Vi steller oss til datoen 31. august. Tidlegare har vi hatt som plan å stå med sanitetstilbodet ut året. Det var i eit bilete der ein såg for seg at ein sivil kapasitet kunne overta oppdraget for sjukehuset vårt. Det er ikkje aktuelt no, der vi òg har planar om å trekkje ut sanitetsbidraget i den evakueringsprosessen som går føre seg, stadfesta forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under pressekonferansen til regjeringa tysdag kveld.

Etter planen skulle sjukehuset bli ståande i Kabul etter at dei internasjonale styrkane hadde forlate Afghanistan, men føresetnadene er dei siste dagane endra etter at Taliban har sett 31. august som absolutt siste frist for alt militært nærvær i landet.

Forsvarsministeren understrekar at Noreg er avhengig av amerikanske styrkar i evakueringsprosessen.

– Vi legg planen for uttrekking i samråd med amerikanarane. Vi steller oss til datoen 31 august, som er sett som frist, men vi veit at situasjonen er dynamisk.

(©NPK)