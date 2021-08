Gjenopning av lensmannskontor er ikkje viktig for trønder-ordførarar

innenriks

Regjeringa møtte sterke protestar då dei 18 lensmannskontora vart lagde ned som del av nærpolitireforma. No vil berre to av 18 ordførarar krevje gjenopning, viser ei rundspørjing frå Adresseavisen.

Senterpartiet går til val på å gjenopne lensmannskontor – som i vår endra namn til politistasjon – der det er ønske om dette lokalt. Men dette er ikkje noko prioritert krav frå ordførarane i Overhalla, Snåsa, Malvik, Leka, Frøya, Rennebu, Holtålen, Melhus, Meldal, Trondheim, Meråker, Frosta, Steinkjer, Indre Fosen, Osen eller Namsos.

– Motviljen handlar kanskje om at dei har byrja å tru på det Solberg-regjeringa har flaska dei opp med: At små lensmannskontor ikkje er noko verd, seier Senterpartiets Jenny Klinge.

Mange av ordførarane gir uttrykk for at dei ikkje er fornøgde med politiberedskapen lokalt, men meiner at lensmannskontor ikkje er løysinga.

Berre éin ordførar seier «ja» utan atterhald på spørsmålet om dei vil krevje gjenopning. Det er Skaun-ordførar Gunn I. Stokke (Sp).

