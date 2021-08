Høie la ned grunnstein for nytt protonterapibygg

innenriks

– No vidareutviklar vi Radiumhospitalet som høgspesialisert sjukehus, sa Høie under seremonien tysdag.

Klinikkbygget skal innehalde mange av aktivitetane som finn stad på sjukehuset i dag, medan protonterapibygget skal romme det svært avanserte utstyret som trengst for å kunne tilby protonbehandling, eit tilbod som pasientar i dag må til utlandet for å få.

– Grunnsteinsnedlegging er stas. No har vi endeleg komme dit at bygga vi har samarbeidd om i mange år, blir reiste, og vi får betre inntrykk av korleis dette blir, seier Inger Heiberg, prosjektansvarlege på Radiumhospitalet for Oslo universitetssjukehus.

Byggjeperioden har gått føre seg sidan desember 2018. Gravearbeidet vart ferdig i vår, og i løpet av året skal grunn og fundament, kjellarvegger og heissjakter og trappar bli synlege.

Innhaldet i grunnsteinen skal plasserast i eit synleg glasmonter ved den nye hovudinngangen og vil dermed fungere som utstilling.

Dei to nye bygga skal etter planen stå ferdige i 2024. Dei vil romme 2.200 tilsette, 155 døgnpasientar og 50 dagpasientar.

Det nye radiumhospitalet skal romme forsking og utvikling i tett samarbeid med Universitetet i Oslo og aktørane i Oslo Cancer Cluster.

– Det er – og skal framleis vere – ein møteplass for viktige aktørar, sa Høie, som meiner dei nye sentera vil bli ein yngleplass for nye idear.

(©NPK)