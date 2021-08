Noregs minste kommune kan bli den første som er fullvaksinert

innenriks

Etter åtte månader med vaksinasjon ligg Utsira i Rogaland an til å bli den første kommunen der alle innbyggjarane over 18 år er fullvaksinerte, noko som truleg vil skje onsdag, skriv P4-nyheitene.

Kommunen er den miste i Noreg målt i folketal, med berre litt over 150 innbyggjarar over 18 år. Men det låge innbyggjartalet har òg betydd at kommunen fekk færre vaksineleveransar under pandemien.

– Vi har fått eitt vaksineglas i veka, nokre gonger ikkje eit glas i det heile. Så det har teke tid, seier ordførar Marte Eide Klovning til radiokanalen.

Tysdag er kommunen på veg til å nå målet om 100 prosent vaksinasjon, med 129 fullvaksinerte innbyggjarar.

