Petroleumstilsynet avdekte alvorleg regelbrot etter oljeutslepp frå Equinor

Tilsynet opplyser at granskinga har identifisert alvorlege brot på regelverket, og at det er gitt pålegg til Equinor.

Hendinga fann stad 26. april i samband med oppstart av produksjonen frå undervassanlegget Tordis, etter ein fire dagars planlagd nedstenging.

Oljeutsleppet vart estimert til 17,5 kubikkmeter, og eit oljeflak på 3.500 meter x 500 meter vart liggjande på nordsida frå plattforma.

Petroleumstilsynet har identifisert tre avvik og to forbetringspunkt. Equinor har fått pålegg om å «gjennomgå interne krav i Equinor og etablerte rutinar på Gullfaks C for å sikre at overhaling av sikkerheitsfunksjonar blir gjennomført i samsvar med krav i regelverketet».

Eskil Eriksen, pressetalsperson i Equinor, seier til NTB at dei har fått granskingsrapporten frå tilsynet, og at dei vil følgje den opp med tiltak som skal sikre læring etter hendinga.

– Dette er ei hending som vi tek alvorleg. Vi har allereie gjort tiltak som skal hindre at liknande hendingar skjer, medan vi har venta på funna frå Petroleumstilsynets og vår eigen granskingsrapport. Vi vil òg rette oss etter pålegget til tilsynet i samsvar med fristen, seier Eriksen.

Fristen for å rette seg etter pålegget er sett til 30. september.

