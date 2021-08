Senterpartiet vil ha ny krisepakke til reiselivet og luftfarten

innenriks

– Vi meiner det no må komme på plass forlengingar av permisjonsordningane som er målretta mot dei næringane som er hardast ramma. Det er snakk om fleire tusen tilsette i reiselivet, seier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet til NTB.

Han tek til orde for ein ny krisepakke til reiselivet og luftfarten, og ber mellom anna om at den såkalla reiselivsmomsen ikkje blir auka.

Stortinget bestemde i mars i fjor at denne satsen skulle halverast frå 12 til 6 prosent for å hjelpe reiselivet gjennom krisa, men regjeringspartia og Frp har vedteke at han skal opp igjen til 12 prosent frå 1. oktober.

– Vi har foreslått at reiselivsmomsen skal haldast på 6 prosent ut heile 2021, og vil at han framover skal bli redusert permanent frå 12 til 8 prosent, seier Gjelsvik.

Elles vil Senterpartiet vidareføre lågare avgifter for norsk luftfart enn før pandemien og halvere billettprisane på flyruter på kortbanenettet i distrikta.

Beskjed til statsministeren

Førre veke var statsminister Erna Solberg (H) på hurtigbåttur i Hardangerfjorden. Der fekk ho klar beskjed frå lokale reiselivsaktørar om at krisa ikkje er over.

Noko av det dei bad om, var nettopp utvida permisjonsordningar og framleis halvert moms.

– Viss permisjonsordningane blir avslutta, er det mange verksemder som må seie opp tilsette, sa mellom anna Gry Bystøl i Visit Voss til statsministeren.

– Lagnadstid

Leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv beskriv ei «skjebnetid» for næringa. Ho er tydeleg på at boosten turistnæringa fekk med norske reisande i fellesferien, ikkje har vore nok til å vege opp for manglande internasjonal reiseverksemd.

– Akkurat no sit mange bedrifter og vurderer om dei blir nøydde til å seie opp folk eller om dei har moglegheit til å ta dei tilbake i jobb. Sidan mange enno slit med likviditeten, kan dei bli nøydde til å seie opp folk, seier ho til NTB.

Tal frå Nav viser at i veke 33 var totalt 34.735 permitterte – av dei 9.389 innan reiseliv og transport.

Bergmål minner om at mange reiselivsbedrifter òg skal byrje å betale tilbake på utsette skattar og avgifter i haust.

– Med mindre ordningane blir forlengde, blir dette ein sinnssjukt tøff haust for reiselivet. Eg forstår at regjeringa ikkje kan halde fram med generelle ordningar i all æve. Mange bransjar er gjenopna og har det bra, men reiseliv og luftfart har enno ikkje fått teke del i heile gjenopninga, seier ho.

Håpar regjeringa snur

I dialogen sin med reiselivsaktørane førre veke kunne statsministeren ikkje umiddelbart love noko, utover at ho tok med seg innspela vidare.

– Det er veldig stille frå regjeringa. Eg håpar dei vil komme med ei løysing på dette før valet, for tida går frykteleg fort no. Det er val 13. september, og så er ordningane over 1. oktober, seier Bergmål

Førre veke bad òg Anniken Huitfeldt og Arbeidarpartiet om ei bransjespesifikk permisjonsordning for å hindre at fleire tusen flyplasstilsette blir sagt opp.

– Det er ei fantastisk god nyheit at også Senterpartiet ønskjer dette, og at ei regjering med Ap og Sp truleg vil ta tak i det. Eg håpar dei gjer det med ein gong etter valet viss dei tek over.

