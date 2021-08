Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Norsk Hydro- og Equinor-aksjen enda opp høvesvis 1,1 prosent og 0,2 prosent. Røkke-eigde Aker BP enda dagen opp 0,7 prosent.

Samtidig enda Orkla og Telenor ned 0,4 prosent og 0,6 prosent. Teknologiselskapet Pepxip var blant aksjane som fall mest, med 6,5 prosent.

Måndag kveld vart det kjent at Pexip-sjef Odd Sverre Østlie går av med omgåande verknad. Usemje mellom styret og Østlie om vegen vidare for selskapet skal vere grunnen til at dei skil lag, skriv E24.

Eit fat nordsjøolje vart tysdag ettermiddag omsett for rundt 70 dollar.

Det vart elles ein blanda dag på dei tonegivande børsane i Europa. FTSE 100-indeksen i London var klokka 16.42 tysdag ned 0,05 prosent, medan DAX 30-indeksen i Frankfurt steig med 0,3 prosent. Den franske CAC 40-indeksen fall med 0,3 prosent.

(©NPK)