Tabuprisen 2021 til samisk diktar

Tabuprisen blir delt ut av Rådet for psykisk helse, som i grunngivinga si for årets tildeling skriv at 25-åringen med arbeidet sitt har sørgt for å gi den samiskspråklege befolkninga eit innsyn i eit strev med psykiske plager og lidingar.

– Vi veit at også delar av den samiske befolkninga slit med psykiske plager og lidingar, og at slike vanskar tradisjonelt ikkje har hatt stor plass i den offentlege samiske debatten. Sara Vuolab er ei modig, ung kvinne som har løfta denne offentlege samtalen ved å gi ut bok som skildrar eigne erfaringar med psykisk strev og liding, seier generalsekretær Tove Gundersen.

25-åringen meiner ho kan oppnå noko ekstra ved å skrive om problematikken på sitt eige morsmål.

– For meg er det samiske språket tett knytt til identiteten min. Det handlar om korleis eg opplever både meg sjølv og andre. Språk er eit formidlingsverktøy, og bruk av eige morsmål vil truleg ikkje berre kunne skape mellommenneskeleg nærleik og tryggleik, men også formidle identiteten til partane gjennom eigarskap og kraft av det dei deler, seier Vuolab.

Kjende meistring

Vuolab seier ho kjenner meistring gjennom å skrive om traumatiske erfaringar og menneskeleg liding, og ho har brukt det som eit verktøy sidan barneskulen.

Lyrikken hennar vart etter kvart samla i diktsamlinga «Gárži» (Trongt), som har bidrege til å forme det samiske språket. Det er få andre vitnesbyrd som omtaler psykiske vanskar, for sjølv om språket eksisterer, har det ikkje vorte teke i bruk i det offentlege rommet.

I doktorgradsavhandlinga si «Samer snakker ikke om helse og sykdom» viser Berit Andersdatter Bongo at norma i samiske miljø er å klare seg sjølv og ikkje vise svakheit. Samar handterer helseproblematikk på ein taus og indirekte måte, og særleg psykisk sjukdom kan opplevast som ein ubalanse i samfunnet og kosmos og at nokon har sett vondt (ganning) på vedkommande.

Gundersen meiner Vuolabs arbeid er viktig for å utvikle helsetenester som tek omsyn til morsmål og kulturkompetanse, og ho trur det vil føre til meir openheit i miljøa rundt henne.

Fleire tek kontakt med hjelpetilbodet

– Openheit kan vere viktig for å finne, og dessutan skape tryggleik i omgivnadene rundt oss. Denne tryggleiken opplever eg som essensielt for å kunne utfalde seg, seier Vuolab.

Rapporten «Unge samers psykiske helse» frå 2021 konkluderer med at helsetenestene til samiske ungdommar må ta høgd for ei rekkje kulturspesifikke atterhald, men samtidig at samiske ungdommar kan ha ulike behov ut frå morsmål, kultur og bustad.

Kunnskap frå Sametinget viser likevel at det er stadig fleire samiske ungdommar som tek kontakt med hjelpeapparatet, og då helst det samiske hjelpetilbodet. Pågangen kan henge saman med rasisme og diskriminering, som samiske unge ofte møter på.

