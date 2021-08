Trondheim kommune aukar testkapasiteten

innenriks

Årsaka til den massive pågangen er i all hovudsak at karantenereglane er endra, slik at barn og unge no skal teste seg ut av karantene. Dette, kombinert med to smitteutbrot i Trondheim, har skapt ein auka etterspurnad, skriv kommunen i ei pressemelding.

Tysdag vart kapasiteten ved teststasjonane til kommunen auka med over 2.100 ekstra test-timar. No blir det arbeidd med å auke kapasiteten ytterlegare.

– Frå og med torsdag vil opningstidene på teststasjonane bli utvida, slik at teststasjonane er opne på kveldstid, opplyser kommunen.

