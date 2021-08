Vekst i Polaris

innenriks

Nøkkeltala viser eit driftsresultat (EBITDA) på 112 millionar kroner, ein auke frå 88 millionar i same kvartal året før. Talet på nettabonnement auka med nesten 50.000 til 232.000 i det same tidsrommet. Talet på daglege brukarar på mobil nærmar seg ein million, også det ein god auke frå året før. I tillegg kjem no òg veksten i digitale annonseinntekter.

– Polaris Media har lagt bak seg eit sterkt andre kvartal. Særleg er annonsemarknaden i klar betring for mediehusa både i Noreg og Sverige, seier konsernsjef Per Axel Koch.

Mediehusa i den norske delen av verksemda har ein samla inntektsvekst på 9 prosent, medan mediehusa i Stampen Media i Sverige har ein inntektsvekst på 12 prosent.

Trykkjeriverksemda er òg i vekst, samtidig som Polaris investerer i nye selskap, mellom anna e-sportsselskapet Good Game og Folkeinvest.

(©NPK)