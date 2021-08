innenriks

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 130 smitta per dag i Oslo.

83 prosent av dei vel 2.000 smitta i Oslo dei siste to vekene er under 40 år.

Smittetala stig over heile Oslo, men er høgast i Alna bydel. Der er smittetrykket på 494 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Deretter følgjer Stovner med 471 og Søndre Nordstrand med 391.

Tala er lågast i bydelane Ullern og Nordstrand med høvesvis 176 og 181.

(©NPK)