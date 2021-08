43-åring tiltalt for dobbeltdrap i Stavanger

innenriks

Natt til 24. juni i fjor vart ei kvinne i 20-åra og ein mann i 30-åra funne døde i ein bustad i bydelen Storhaug i Stavanger. Eksmannen til den døde kvinna er tiltalt for drapa.

Saka kjem opp for retten i slutten av september, skriv Stavanger Aftenblad. Det er sett av fem dagar til saka.

Forsvararen for den sikta Odd Rune Torstrup sa i juni i fjor at klienten hans erkjenner å ha forårsaka at dei to personane døydde. Den døde kvinna levde tidlegare i eit samliv med sikta over mange år. Det starta i Syria og heldt fram i Noreg i 2015. Samlivet vart avslutta i mai i fjor.

Ifølgje tiltalen kjem det fram at både mannen og kvinna var påført fleire knivstikk. I tillegg til drap, er 43-åringen tiltalt for truslar mot ekskona si og ein annan person som var i leilegheita då drapa skjedde.

(©NPK)