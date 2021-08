94 nye smitta i Bergen

innenriks

74 tilfelle er nærkontaktar, og to er importsmitte. 18 har ukjend smitteveg, opplyser Bergen kommune onsdag.

To pasientar er innlagde på Koronaklinikken.

– 39 av smittetilfella har tilknyting til fadderveka, og meir enn halvparten av dei smitta er unge i alderen 18 til 23 år, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

– Det er positivt at folk er veldig flinke til å gå og teste seg, men akkurat no utfordrar det testkapasiteten vår. For å sikre at det er dei riktige som testar seg, vil eg påpeike at fullvaksinerte berre treng å teste seg dersom dei har symptom på covid-19, understrekar han.

(©NPK)