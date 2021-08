Asheim opnar nytt direktorat i Bergen

innenriks

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) skal stå for den offisielle opninga av HK-dir.

– Det nye direktoratet skal bidra til å styrkje kvaliteten i utdanning og opplæring, auke tilgjengelegheita og løfte kompetansen i befolkninga og arbeidslivet, heiter det i ei pressemelding frå direktoratet.

– Vi skal bidra til at alle kan lære heile livet. Målet vårt er at utdanning, opplæring og kompetanseutvikling skal bidra til eit meir omstillingsdyktig og inkluderande samfunn, med auka berekraft, seier direktør Sveinung Skule.

Direktoratet er ei samanslåing av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku), Kompetanse Noreg og Universell, og dessutan delar av Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking (Unit) og Norsk senter for forskingsdata (NSD).

Hovudkontoret skal liggje i Bergen, og direktoratet skal òg ha kontor i Oslo, Trondheim, Tromsø og Brussel.

(©NPK)