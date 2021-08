Bakehuset trekkjer surdeigsbrød frå butikkane

innenriks

Brødet er selt i Kiwi, Meny, Spar, Joker, Nærbutikken og Bunnpris i Vestfold og Telemark fylke, opplyser Mattilsynet i ei pressemelding.

Årsaka til at dei no blir trekt tilbake, er at det kan vere eit anna brød som er pakka i posen.

– Dette kan medføre helsefare for sesamallergikarar. Det er ikkje deklarert for allergenet sesam på surdeigsposen. Kornbrød inneheld sesam, skriv tilsynet, som skriv at folk som har kjøpt brødet, bør kaste det eller levere tilbake til butikken for å få eit nytt.

