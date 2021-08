Feil på drivstoffsystemet årsak til Hurtigruten-stans

innenriks

– Gjennom god dialog med reiarlag og mannskap har inspektørar frå Sjøfartsdirektoratet no eit tydeleg bilete av kva som skjedde då MS Kong Harald fekk motorstans i går, og kva som forårsaka dette, opplyser direktoratet i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Det var like før klokka 21 tysdag kveld at skipet sende ut nødmelding. Den eine motoren hadde stansa, og skipet hadde mista all framdrift og dreiv mot land. Det vart sett i verk ein større redningsaksjon, men etter kvart fekk skipet i gang den eine motoren, og skipet sette kursen mot Molde.

Onsdag var det fleire inspektørar om bord i skipet for å gjennomføre undersøkingar. Undersøkingane viste at den eine hovudmotoren var mellombels teken ut av drift i samband med reparasjon då feilen oppstod.

Den slitne delen i motoren som førte til stansen, vart onsdag bytt ut. Begge motorane har vorte testa og fungerer som vanleg, opplyser direktoratet.