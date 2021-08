Ingen vaksinetvang i Forsvaret

innenriks

Ifølgje Forsvarets Forum er situasjonen slik i USA at soldatar som nektar å la seg vaksinere, risikerer strenge sanksjonar. Slik blir det ikkje i Noreg.

Forsvarslova opnar for at visse stillingar i Forsvaret er av ein slik art at det krevst at ein er vaksinert.

– Dette vil spesielt gjelde stillingar der operative omsyn må gå føre, der ein er særleg utsett for smitte, og der ein er i område med dårleg helsevesen eller det er ressurskrevjande med medisinsk evakuering, skriv forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i e-post til Forsvarets forum.

– Når det gjeld tilfelle der ein tilsett eventuelt nektar å la seg vaksinere, sjølv om vedkommande har stillingar der vaksine er eit krav, vil arbeidsgivar følgje opp den enkelte, seier han.

Forsvarsministeren ønskjer at flest mogleg vil vaksinere seg frivillig og viser til at Forsvaret har lagt til rette for at vernepliktige i førstegongstenesta blir vaksinerte i leir.

– Samtidig har ikkje Forsvaret heimel til å innføre obligatorisk vaksinasjon av alt forsvarspersonell, og departementet vil ikkje søkje å endre lova, skriv Bakke-Jensen.

