innenriks

730.000 veljarar er no på vandring mellom partia, ifølgje ein analyse frå Poll of polls, som har dykka ned i bakgrunnstala til to nasjonale meiningsmålingar som vart gjennomførte førre veke.

Det betyr at ein firedel av dei vel 2,9 millionar veljarane som stemde i 2017, allereie har bestemt seg for å stemme på eit anna parti. Og talet aukar: I mai hadde 620.000 veljarar bytt parti, medan talet var 660.000 i juni.

Uføreseieleg

– Dette er i ferd med å bli eit veldig uføreseieleg val, seier Johan Giertsen i Poll of polls til NTB.

– Kven hadde sett for seg Sps fall for tre veker sidan, eller at vi på 24 timar skulle få to landsmålingar som viser fleirtal til Ap, SV, MDG og Raudt? Det kan bli overraskande tal på valnatta, seier han.

Det er ingen tvil om at det no er mange veljarar på vandring, men det er ikkje noko nytt, meiner valforskar Bernt Aardal.

– Det skjer ofte store endringar gjennom valkampen, seier han og peikar på at tidlegare har 8–10 prosent av veljarane, eller over 200.000, bestemt seg på sjølve valdagen.

– Forskyvingane tyder på at mange er usikre. Ingenting er avgjort, slår Aardal fast.

Valforskar Johannes Bergh meiner veljarrørslene er omtrent som forventa.

– I 2017 skifta halvparten av veljarane partipreferanse i valkampen. Det illustrerer kor viktig han er, meiner han.

Sp-fall

Senterpartiets fall ser ut til å ha vorte ein tydeleg tendens knappe tre veker før valet. På fire av fem målingar dei siste vekene fell Sp til mellom 11,3 og 13,2 prosent, langt unna oppslutninga i desember i fjor då partiet klatra over 20-prosentmerket med god margin.

På snittet for målingane i august får Sp 15,2 prosent. I juli var snittet 17,6 prosent.

Men kor stort fallet eigentleg er, er eit ope spørsmål, meiner Aardal.

– Ingen veit jo kva Sp vil ende opp med på valdagen, seier han og peikar på at medieoppslag om «kollaps» og «kalddusj» like gjerne kan mobilisere veljarar som å skremme dei vekk.

– Partia er veldig engstelege for at dårlege målingar skal påverke veljarane. Nokre undersøkingar kan tyde på ein smitteeffekt, medan andre ikkje viser nokon slik tendens. Vi har sett at det er mogleg for parti som ligg dårleg an, å løfte seg, seier Aardal.

Klimapartia opp

MDG held på si side fram frammarsjen og sankar stadig fleire veljarar frå andre parti. Totalt henta partiet netto 61.000 veljarar førre veke, nesten ei tredobling frå vekene før.

Bakgrunnstala viser òg at Venstre klart er over sperregrensa, ifølgje Poll of polls.

Det kjem ikkje minst av at Venstre-leiar Guri Melby har greidd å få Venstre-veljarar ned frå gjerdet og har henta minst 15.000 veljarar frå sofagruppa.

Frå borgarleg til raudgrøn

Dei borgarlege partia lek framleis mange veljarar til den raudgrøne opposisjonen. Tala tyder på at i alt 156.000 veljarar har skifta blokk. Dei fleste, 82.000, har Senterpartiet fiska opp.

Samtidig har blokkovergangane sokke noko frå vekene før.

Ifølgje analysen til Poll of polls har Raudt dei mest lojale veljarane. 71 prosent av dei som stemde Raudt i 2017, vil gjere det same i år.

SV kjem på andreplass med 65,6 prosent. Hakk i hæl følgjer Høgre med 64,7 prosent og Senterpartiet med 63,9 prosent.

Venstre og Frp har dei minst lojale veljarane med høvesvis 42,2 og 49,6 prosent.

(©NPK)