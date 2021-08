Mann omkom i lastebilulykke i Etne

innenriks

Politiet fekk melding om ulykka litt før klokka 17.30.

– Politiet er i gang med undersøking for å klarleggje hendingsgangen. Kriminalteknikarar frå politiet og ulykkesgruppa til Vegvesenet er på veg til staden, seier jourhavande jurist Erik Engløkk i Sørvest politidistrikt i ei pressemelding.

Trafikkulykka skjedde på E134 aust for Etne. Strekninga vil halde fram med å vere stengt ei tid framover, og politiet tilrår omkøyring via fylkesveg 5014 for personbilar, medan tungtransport blir bede om å køyre via Bergen eller Stavanger.

Pårørande til mannen er varsla.

