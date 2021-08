Mann tiltalt for tolv år gamle overgrep

innenriks

Tiltalte forgreip seg i 2009 ved fleire høve på ei ung jente, ifølgje tiltalen. Politimeldinga vart levert først elleve år seinare, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Sør-Rogaland tingrett i Stavanger har sett av to dagar til saka, som kjem for retten om snautt to veker.

Tiltalen omfattar òg forsøk på å skaffe seg overgrepsmateriale ved at mannen skal ha prøvd å kjøpe nakenbilete av ein person som gav seg ut for å vere ei 14 år gammal jente.

– Klienten min erkjenner straffskuld, men ikkje i det omfanget som påtalemakta legg opp til, seier forsvararen til mannen, advokat Tor Inge Borgersen.

