Nakstad: Vi er inne i ei fjerde smittebølgje

– Vi er absolutt inne i ei fjerde smittebølgje no, men vaksinasjonen gjer at vi førebels ikkje har ei stor bølgje med innleggingar per i dag. Likevel er det viktig å behalde kontrollen slik at ikkje så mange blir smitta at innleggingstala også aukar mykje, seier Nakstad til Dagbladet.

Det høgaste smittetalet på eit døgn under pandemien vart registrert 22. mars i år då FHI rapporterte om 1.107 nye koronasmitta.

Onsdag var 56 pasientar innlagde med koronasmitte på norske sjukehus, ifølgje Helsedirektoratet. Det er fire fleire enn dagen før.

