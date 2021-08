Ny koronavariant påvist i Noreg

innenriks

Varianten, som er ein undervariant av deltaviruset, kan vere meir smittsam enn deltavarianten, skriv Dagbladet, som siterer den danske avisa Berlingske. Varianten har førebels nemninga AY. 3 og B. 1.621.

Folkehelseinstituttet stadfestar til ABC Nyheter at dei har sett enkelte tilfelle av B. 1.621, men at det ikkje er ein bekymringsvariant med stor utbreiing så langt. Karoline Bragstad, seksjonsleiar for influensa og annan luftsmitte, seier at det førebels ikkje ser ut til at det finst virus med undergruppe AY. 3 i Noreg no.

Den nye varianten vart først oppdaga i Colombia i januar, og så langt er det påvist sju tilfelle i Danmark. Ifølgje Reuters har varianten òg vorte oppdaga i USA og Storbritannia.

Den danske professoren Mads Albertsen meiner derimot at er for tidleg å konkludere med at den nye varianten er meir smittsam enn delta.

