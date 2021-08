Sju av ti vil opne Noreg – professor åtvarar

innenriks

I ei undersøking Norstat har gjort for NRK seier 71 prosent at dei støttar ei full gjenopning i september, anten i stor eller i noka grad. 23 prosent seier dei anten er sterkt eller i noka grad imot gjenopningsplanen til regjeringa.

Professor emeritus i epidemiologi, Dag Steinar Thelle, meiner regjeringa bør trykkje på bremsen.

– Det er fornuftig å ha ein gjenopningsplan, men det som er vanskeleg å forstå er at ein set datoar på førehand. Planen bør følgje utviklinga i sjukdomsførekomsten og korleis epidemien spreier seg i befolkninga, seier Thelle til NRK.

Thelle seier han ville venta til utgangen av september og sett på korleis utviklinga blir når det gjeld innleggingar.

– Det er alltid ei forseinking på to–tre veker etter at smittetrykket aukar i befolkninga, seier han.

Det siste døgnet er det registrert 1.093 koronasmitta i Noreg. Det er det høgaste døgntalet sidan 22. mars. 52 koronasmitta personar var tysdag innlagde på norske sjukehus.

Helseminister Bent Høie (H) seier regjeringa følgjer situasjonen nøye.

– Eg vil minne om at vi ikkje har komme til det siste trinnet av gjenopningsplanen til regjeringa. Det har vi utsett nettopp på grunn av smittetal. For meg verkar det som at ein del av kritikarane meiner at vi allereie har teke avgjerda om opne Noreg, men det har vi ikkje.

(©NPK)