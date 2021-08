Skulane i Askøy på gult nivå

innenriks

– Med grunngiving i at kapasiteten i smittesporings- og testarbeidet er på brestepunktet og prioritering av vaksinasjonsarbeidet i Askøy Forum, har vi vedteke å innføre gult nivå og karantene for barn i barnehage, skule og SFO, skriv kommunen i ei pressemelding.

– Etter neste veke skal alle som ønskjer det, ha fått tilbode dose to, og vi har då meir tilgjengeleg personell til mellom anna teststasjonen. Gult nivå reduserer talet på nærkontaktar, og dette vil verne barna frå å komme i karantene hyppig. Gult nivå er òg nødvendig for å halde oppe kapasiteten på smittesporing og testing.

Gult nivå vil gjelde til og med 5. september.

Kommunen innførte onsdag ei lokal forskrift om plikt til karantene for barn og unge under 18 år, med unntak av elevar i vidaregåande skule. Kommunen presiserer at dette betyr at kommunen ikkje har karantenefritaket for barn og unge under 18 år som vart innført nasjonalt 16. august.

Nærkontaktar vil bli sette i karantene, slik som før. Også forskrifta gjeld til og med 5. september.

