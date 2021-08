Smitteutbrot i Trondheim: 69 nye smitta registrert

innenriks

Mange av dei smitta vart melde inn seint tysdag. Derfor er berre 28 av dei smitta så langt ferdig spora. Men talet på smitta kan vere langt høgare, sa kommunedirektør Morten Wolden då han onsdag informerte formannskapet i Trondheim om smittesituasjonen.

– Vi opplever ein smitteauke. I Trondheim er det offisielle talet 69, men vi har nesten like mange positive hurtigtestar. Veldig mykje er knytt til studentmiljøet, sa Wolden då han informerte formannskapet, skriv NRK og Adresseavisen.

22 av dei 69 smitta har kjende nærkontaktar, éin er smitta i utlandet, og seks har førebels ukjend smittekjelde, opplyser kommunen. 69 nye registrerte smitta i Trondheim er over dobbelt så mange som dagen før. Tysdag vart det meldt om 25 nye tilfelle.

Fungerande kommunelege Elizabeth Anna Kimbell seier tala tilsynelatande er dramatiske, men at ein ikkje må gløyme at det er ein annan situasjon no enn ved det førre store utbrotet i mai og juni. Ho peikar på at mange fleire i kommunen er vaksinerte no.

Ifølgje Kimbell jobbar dei no med to utbrot. Det eine starta i ein fritidsaktivitet der elevar ved ein ungdomsskule deltok. Det andre store miljøet er studentmiljøet ved NTNU.

NRK skriv at minst 20 registrerte tilfelle er knytte til utbrotet som går føre seg i studentmiljøet i byen. No er det på nytt innført krav om ein meters avstand ved studiestadene til NTNU.

St. Olavs hospital i Trondheim har no fire innlagde koronapasientar – éin av dei på intensivavdelinga.

894 personar testa seg i Trondheim tysdag.

