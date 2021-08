Sommardagar på rekkje og rad kan gi rekord

innenriks

– Vi ser at Blindern i Oslo har hatt 76 dagar med temperaturar over 20 grader i juni, juli og august. Rekorden er på 78 slike dagar, og han er frå 2006. No kan rekorden bli slått, for det er jo fleire dagar igjen av august, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød til NTB.

Han forklarer at vêret blir prega av to trykksystem – eit høgtrykk i Norskehavet og eit lågtrykk over Austersjøen. Heile landet ligg mellom desse to. Høgtrykket vinn høgst sannsynleg i heile Sør-Noreg, som altså får god seinsommarvarme og mykje sol heilt ut i neste veke.

Fare for tre-velt

Men først skal det blåse. I dagane fram mot helga kan nemleg sterk vind by på problem. Det er sendt ut farevarsel for vindkast i Innlandet. Mykje blad på trea gjer at vinden tek kraftig tak.

– Tre kan velte, og trampolinar kan fyke av garde, det er typisk for denne tida av året, seier Granerød, som er oppteken av å få fram følgja av vêret som blir meldt. Folk bør feste lause gjenstandar og hagemøblar, og generelt vere førebudd på kraftige vindkast.

Mot helga roar det seg likevel ned.

– Heile landet går mot nokre nokså fine dagar, med lettskya eller delvis skya vêr, men lange periodar med sol, seier meteorologen.

Fint i fjellet

På indre delar av Vestlandet og på Austlandet kan det bli opp mot 22 grader.

Medan folk kan følgje spent med på rekordvarme i sør, får Nord-Noreg litt lågare temperaturar, 13–16 grader på det meste. Inn mot helga dreier det til vestavind i Troms og Finnmark.

– Det betyr gjerne lågt skydekke og litt regn av og til. Jo lenger nord, jo dårlegare utover i helga, seier Granerød.

Fjellet i Sør-Noreg får fint og kjølig vêr, men nattefrost blir det neppe. Då må ein i så fall veldig høgt opp, seier Granerød.

– Eg trur det kan bli ei kjempefin helg i fjellet, men ikkje dei aller næraste dagane, for då er det varsla liten storm i fjellet i Sør-Noreg. Då skal ein vere veldig fjellvant for å bevege seg ute.

Lurande lågtrykk

Sjølv om finvêret absolutt ser ut til å trekkje det lengste strået i helga, vil Granerød minne om eit lite usikkerheitsmoment i lågtrykket som ligg og lurer i Austersjøen.

Viss det held seg der, held vêret seg fint i Sør-Noreg. Men viss det kjem nærare, blir det meir skya, og det kan bli regn, men ikkje mykje, forsikrar han.

I starten av neste veke får vi mykje av den same vêrtypen. Den største endringa kjem i nord: Eit lågtrykk i Barentshavet kan prege vêret, og det kan komme regn heilt ned mot Trøndelag.

– Vi får nyte finvêret så lenge det varer. Når høgtrykket forsvinn, kan det blir haustleg, seier Granerød, som meiner alle soltimane vil halde badetemperaturane omtrent uendra.

Det vil mange stader i Sør-Noreg seie mellom 17 og 19 grader.

(©NPK)