To menn skotne og alvorleg skadde i Oslo – politijakt på ukjende gjerningsmenn

– Sånn situasjonen er no, etterforskar vi to drapsforsøk gjort av ukjende gjerningspersonar. Vi har ikkje arrestert nokon, seier leiar Grete Lien Metlid i Felles eining for etterretning og etterforsking (FEE) i Oslo politidistrikt til NTB.

To unge menn – ein i slutten av tenåra og ein i byrjinga av tjueåra – vart funne skotne natt til onsdag på Trosterud i nærleiken av Tvetenveien. Det var alarmsentralen som varsla politiet klokka 1.15, men politiet fekk sjølv ei rekkje førespurnader frå vitne som hadde høyrt skot og gjort observasjonar, ifølgje Metlid.

Tilstanden til offera var onsdag formiddag alvorleg, men stabil. Dei fekk behandling for skotskadane på sjukehus og var ikkje avhøyrt av politiet.

Politiet ber folk som veit noko, har sett noko eller har informasjon av relevans for etterforskarane, ringje 22668176 eller gå inn på tips.politiet.no.

Ikkje kjent for politiet

– Vi er i ein veldig tidleg fase av etterforskinga, og det er altfor tidleg å seie noko om kva som har skjedd og årsaka til hendinga. Men dei fornærma er ikkje personar vi knyter til spesifikke miljø, tidlegare konfliktar eller andre hendingar, seier Metlid.

Det gjekk føre seg intenst arbeid på staden natt til onsdag og utover formiddagen med avhøyr av vitne, og krimteknikarar gjorde åstadundersøkingar. Skytinga skjedde utandørs, ifølgje krimvaktleiar Roger Hjertø i Oslo.

– Men vi har fleire åstader som skal undersøkjast, både utandørs og innandørs, sa operasjonsleiar Vidar Pedersen til NTB natt til onsdag.

Metlid vil ikkje svare på om dei to fornærma hadde noka tilhøyring til bustadområdet der dei vart funne. Ho avviser òg å kommentere ei rekkje vitneskildringar som blir omtalte i fleire medium onsdag. Ho gjentek at «det er altfor tidlig å spekulere i foranledningen» og påpeikar at politiet «har ikke noe nå som sier oss hva som kan ha skjedd».

Verkar tilfeldig

VG har snakka med eit vitne som seier han høyrde mellom tre og seks smell. Han såg tre personar komme springande.

Ein nabo fortel til TV 2 at han vakna av høglydt krangling i trappeoppgangen.

– Eg høyrde at det var høg temperatur, og at nokon ropte. Eg høyrde ikkje orda, men skjønte at det var noko som hadde skjedd. Det var vel minutta før politiet kom, trur eg.

Eit vitne Avisa Oslo har snakka med, seier at det kom to menn og skaut. Han meiner skytinga verkar tilfeldig. Mannen, som ikkje ønskjer å stå fram med namn, er faren til ein av dei involverte.

Faren fortel at son hans og to venner sat utanfor bygget dei bur i. Gutane berre sat og spelte spel på mobilen. Plutseleg kom det to menn gåande og skaut mot dei. Det var heilt utan grunn. Sonen kom springande heim, uskadd.

