1.294 nye koronasmitta registrert siste døgn – ny rekord i Noreg

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 820 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 540.

I alt har no 152.119 personar testa positivt for covid-19 i Noreg. Gjennomsnittsalderen til dei som har fått påvist smitte, var tysdag 33 år.

Onsdag var 56 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var fire fleire enn dagen før. Sju pasientar fekk behandling i respirator, som er like mange som dagen før.

Under den førre smittetoppen i mars i år var meir enn 250 koronapasientar innlagde på norske sjukehus.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad slår fast vi er inne i ei fjerde smittebølgje.

– Men vaksinasjonen gjer at vi førebels ikkje har ei stor bølgje med innleggingar per i dag. Likevel er det viktig å behalde kontrollen slik at ikkje så mange blir smitta at innleggingsstalane òg aukar mykje, seier Nakstad til Dagbladet.

Til saman er 814 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal. 58,5 prosent av alle døde har fylt 80 år.

