106 fleire meldingar om mistenkte alvorlege biverknader etter koronavaksinasjon

Så langt har Legemiddelverket behandla 15.842 av dei rapporterte meldingane om vaksinebiverknader. 2.456 av dei er klassifiserte som alvorlege, medan 13.386 er klassifiserte som lite alvorlege.

Legemiddelverket opplyser at hendingar etter vaksinasjon blir melde etter mistanke, og at det derfor ikkje er gitt at det er nokon årsakssamanheng.

Danmark avdekte nyleg eit alvorleg tilfelle av den sjeldne tilstanden MIS-C hos ein vaksinert gut, noko som gir vedvarande feber og betennelsar i fleire organ. Det europeiske Legemiddelverket (EMA) skal no vurdere om det er ein samanheng mellom sjukdommen og Pfizer-vaksinen.

Torsdag morgon var over halvparten av Noregs befolkning fullvaksinert, ifølgje Folkehelseinstituttet.

