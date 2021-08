117 nye smitta i Bergen

innenriks

– Dagens smittetal er det høgaste som er registrert i Bergen i 2021, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

Det er flest i aldersgruppa mellom 20 og 29 år, med 87 tilfelle. 44 av smittetilfella er relaterte til fadderarrangement.

– Med så mange smitta er smittesporingsarbeidet sterkt belasta og i fare for å bryte saman. Innbyggjarane i byen har tidlegare i pandemien vist at dei kan brette opp ermane når det trengst, og no er det nødvendig at folk tek større ansvar dersom dei blir smitta, seier Bovim.

