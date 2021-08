Bergen stansar ordninga med test i staden for karantene

innenriks

Onsdag vart det meldt om 117 nye smittetilfelle i Bergen. Det er det høgaste smittetalet som er registrert i kommunen i år.

82 av dei nye smittetilfella er nærkontaktar, og fem er importsmitte. I tillegg har heile 30 ukjend smitteveg. Kommunen opplyser at det er flest smitta i aldersgruppa 20 til 29 år, med 87 tilfelle. 44 av smittetilfella er relaterte til fadderarrangement.

– Med så mange smitta er smittesporingsarbeidet sterkt belasta og i fare for å bryte saman. Innbyggjarane i byen har tidlegare i pandemien vist at dei kan brette opp ermane når det trengst, og no er det nødvendig at folk tek større ansvar dersom dei blir smitta, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

Torsdag stansa kommunen mellombels ordninga med at barn og unge under 18 år kan sleppe smittekarantene viss dei testar seg.

Svært ressurskrevjande

– Etablering av systemet for test for karantene har vist seg å vere svært ressurskrevjande. Sjølve systemet har bidrege til svært lange køar på teststadene. Samtidig har vi høge smittetal, og heile tenesteapparatet til kommunen knytt til TISK-strategien er under kraftig press. Eg har derfor vedteke å suspendere ordninga inntil vidare, seier Bovim.

Det inneber at barn og unge som no blir sjuke, må gjennomføre karantene eller eventuelt teste seg ut etter sju døgn, i tråd med gjeldande forskrift på området.

Barn og unge som allereie er i prosess med testing for karantene, fullfører denne, opplyser kommunen.

Byrådet møter helseministeren

Smittesituasjonen gjer at byrådet har bede om eit møte med helseminister Bent Høie (H), skriv Bergens Tidende og Bergensavisen. Møtet med statsråden blir torsdag klokka 15.

– Vi vil drøfte med han korleis dei ser på situasjonen med TISK-strategien og eventuelt eit signal om vegen vidare. Vi synest det er vanskeleg å sjå for oss at vi skal klare å gjere dette på ein god og effektiv måte framover dersom tala held seg eller blir høgare, seier helsebyråd Beate Husa (KrF).

3.023 personar testa seg i Bergen onsdag. Så langt har 8.860 bergensarar fått påvist koronasmitte.

(©NPK)