FHI: Over halvparten av befolkninga er fullvaksinert

innenriks

Til no har 3.823.288 personar fått første dose av koronavaksinen. Det svarer til ein del på 70,9 prosent av befolkninga. 2.794.801 personar har fått andre dose og er fullvaksinerte.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) seier tala er svært gledelege og at vaksinasjonen vil gå endå raskare i tida framover.

– Det er først og fremst takka vere at vi har fått tilgang til endå fleire vaksinar gjennom EU-samarbeidet, seier han.

– Tusen takk til alle som står på rundt omkring i kommunane for å setje alle vaksinane, og takk til alle som stiller opp. No må vi bokstaveleg talt brette opp ermane slik at endå fleire blir vaksinerte, seier Høie i ei melding til NTB.

(©NPK)