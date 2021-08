Gjelsten og Sunde tek over Bergans

innenriks

Den over 100 år gamle norske utviklaren av ryggsekker, soveposar og anna turutstyr kunngjorde torsdag at alle aksjonærane i Bergans har gått med på å selje delane sine til dei nye eigarane.

Partane er samde om å halde salssummen konfidensiell.

– Vi er fornøgde med kjøparen. Når ein blir samde om eit sal, har både kjøpar og seljar funne noko å bli samde om, seier Jon Søland på vegner av seljarane til Dagens Næringsliv.

– Bergans vil framover bli ein viktig del av Sport Holding-konsernet, men vil bli drive uavhengig av Sport 1, Intersport og andre kjedekonsept i Sport Holding for å sikre at eigenarten til merkevara blir vareteken, skriv selskapet i ei pressemelding torsdag.

Det er ikkje lagt opp til nokon organisasjonsmessige endringar, og Bergans-hovudkontoret vil bli verande i Asker.

Gjennomføring av transaksjonen føreset at Konkurransetilsynet godkjenner salet, og tidspunktet for den endelege overtakinga for dei nye eigarane avheng av dette.

(©NPK)