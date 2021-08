Omstridde reglar om innhenting av tele- og nettdata tek til å gjelde

innenriks

Det dreier seg om lovkapitla som handlar om såkalla tilrettelagd innhenting, skriv Forsvarsdepartementet.

Sjølv om resten av etterretningstenestelova tok til å gjelde ved nyttår, valde ein å utsetje innføring av kapittel 7 og 8 fordi ein venta på ein analyse av avgjerder frå EU-domstolen og Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Tilrettelagd innhenting dreier seg om å kunne samle inn og bruke data som passerer den norske landegrensa og kan utgjere ein reell og aktuell trussel for Noreg. Alle søk etter data må vere godkjende av ein domstol.

– Tilrettelagd innhenting er eit viktig tiltak for å styrkje den nasjonale evna til å avdekkje og motverke truslar mot Noregs tryggleik. Tilrettelagd innhenting er òg eitt av dei mest sentrale og prioriterte tiltaka mot terror i Noreg, i den nyleg vedtekne nasjonale kontraterrorstrategien. Noreg er allereie seint ute i Europa med å innføre eit slikt etterretningssystem, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Analysen som Forsvarsdepartementet baserer seg på har likevel framleis to presiseringar. Ein del av kapittel 7, som dreier seg om avgjerdsprosedyren for slik innhenting, vil framleis bli utsett fordi ein ønskjer å greie ut spørsmålet nærare. I tillegg ønskjer forfattarane bak analysen å greie ut vidare om det er streng nok kontroll med moglegheita for å hente inn data frå journalistar som kan medføre tilgang til kildeidentifiserande materiale.

