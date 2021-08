Oslo Børs henta seg inn

innenriks

Børsen har stige alle handelsdagane denne veka. Den mest omsette aksjen torsdag vart Equinor, som gjekk opp 0,7 prosent.

Det vart elles ein svært blanda dag i toppen på hovudindeksen til Oslo Børs. Medan pila peikte opp for selskap som Norsk Hydro (+0,6), Kahoot (+1,4) og DNB (+0,3), fall både Mowi (-0,3), Yara (-1,7) og Nel (-1,8).

Norway Royal Salmon (NRS) gjekk ned 18 prosent etter at det ser ut til at havbrukskonsernet NTS går sigrande ut av oppkjøpskampen. Både NTS og oppdrettsselskapet Salmar har vore ute etter å sikre seg oppkjøpet, men torsdag opplyste dei største aksjonærane i NRS at dei vil akseptere bodet frå NTS, ifølgje E24. Salmar enda elles ned 2,9 prosent.

Energiselskapet Fjordkraft gjekk opp 11,3 prosent etter at selskapet slapp resultat frå 2. kvartal. Selskapet auka innteninga, men fekk eit lågare resultat enn året før, ifølgje Finansavisen.

Eit fat nordsjøolje vart torsdag ettermiddag omsett for rundt 71,3 dollar, eit prisfall på 0,7 prosent.

Medan Oslo Børs gjekk opp, var trenden motsett på dei tonegivande børsane i Europa. FTSE 100-indeksen i London gjekk ned 0,3 prosent, medan den tyske DAX 30-indeksen fall med 0,4 prosent. CAC 40-indeksen i Paris gjekk ned 0,3 prosent.

(©NPK)