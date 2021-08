Oslo ber om enklare smittesporing: – Famlar i blinde

innenriks

– Det er ein ny normal, og det er uklart kor bekymra vi bør vere. Vi famlar litt i blinde, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i Oslo til VG.

Han håpar Helsedirektoratet kan komme med ei tydeleg avklaring til kommunane om kva som bør gjerast for å hindre smitte, eventuelle koronatiltak og ein forenkla smittesporingsprosess.

I eit brev til Helse- og omsorgsdepartementet skriv kommunen at smittesporingsteamet deira er under «betydelig press».

Både Bergen og Trondheim har sendt liknande bekymringsmeldingar om testkapasiteten til kommunane. Torsdag avklarte Bergen kommune at dei ikkje lenger har høve til å tilby test i staden for karantene for barn og unge sidan smittesporingsarbeidet er i ferd med å bryte saman.

Det siste døgnet vart det sett smitterekord i Noreg med 1.294 nye smitta på eitt døgn. Smittetalet er størst i Oslo der 388 personar fekk påvist viruset, noko som er ein auke på 248 frå same dag førre veke.

(©NPK)