Riksadvokaten legg bort valdssak mot foreldre frå Hønefoss

Saka er lagd bort på grunn av bevisstillinga, skriv Sør-aust politidistrikt i ei pressemelding torsdag formiddag.

Foreldra vart i juni 2019 sikta for grov kroppsskade mot barnet sitt etter å ha vorte varsla av Oslo universitetssjukehus 15. juni. Barnet døydde elleve dagar seinare.

Saka vart etterforska og dei medisinske funna i saka er vurderte av sakkunnige.

– For å ta ut tiltale må, som kjent, påtalemakta vere overtydd om at straffbart forhold er gjort, og at dette kan bevisast i retten. Det er ikkje tilfellet i denne saka, og ho må derfor leggjast bort etter bevisstillinga. Vidare etterforsking kan kan truleg ikkje leie til eit anna resultat, skriv Riksadvokaten.

