Sarpsborg har fullvaksinert alle vaksne

innenriks

– Det er ein milepåle. Eg er så stolt, glad og veldig takksam for at sarpingar tek vaksinen. Vi ser at det har kjempestor verknad ved at vi ikkje får dei alvorlegaste sjukdomstilfella, seier ordførar Sindre Martinsen-Evje (Ap) til NRK.

Torsdag sette kommunen den siste koronavaksinen sin blant den vaksne befolkninga, og er dermed den første store bykommunen i landet som har fullført massevaksinasjonen.

Dei som enno ikkje har hatt høve til å bli vaksinert i Sarpsborg, får framleis tilbodet på Helsehuset i tida framover.

Bygda Utsira i Rogaland vart den første fullvaksinerte kommunen i landet onsdag, medan Sarpsborg tek niande plass.

(©NPK)