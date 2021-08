innenriks

– Vi jobbar med å rette feilen, men veit dessverre ikkje kor lang tid dette tek, opplyser Bane Nor.

Også Vy melder på nettsida si om stans i togtrafikken.

– Dette kjem av at eit tre har falle over sporet. Bane Nor jobbar med å rydde sporet. Vi veit ikkje kor lang tid det vil ta før toga kan køyre som normalt igjen, skriv togselskapet.

Bane Nor stadfestar overfor NTB at det er eit tre som har falle over køyreleidningen.

