Tre fly frå Afghanistan til Noreg torsdag

innenriks

– Passasjerane inkluderer både norske borgarar, andre som kvalifiserer for innreise, og afghanarar med behov for vern, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Noreg har no evakuert totalt 970 personar fordelt på 12 flygingar til Oslo.

Utanriksdepartementet opplyser at det blir jobba døgnet rundt for å kunne hjelpe flest mogleg med å reise ut av Kabul. Dette inkluderer både norske borgarar og personar med gyldig opphaldsløyve og afghanske borgarar med behov for vern.

– Vi veit ikkje kor lenge utreise vil vere mogleg, men tidsvindauget kan vere svært kort. Vi kan derfor ikkje gi nokon garanti for at vi vil greie å hjelpe alle norske borgarar som ønskjer å reise heim i denne omgangen, seier Søreide.

Taliban har tidlegare sett 31. august som absolutt siste frist for all militært nærvær i landet. Mange land, mellom dei Noreg, har teke til orde for at denne fristen burde forlengjast.

