Trondheim strammar inn koronareglane – vil masseteste 35.000 studentar

Smittetala i Trondheim har den siste tida vore så høge at politikarane torsdag vedtok å stramme inn koronatiltaka. Det siste døgnet er det registrert 68 nye smittetilfelle i kommunen, eitt færre enn dagen før. I tillegg har kommunen 78 positive svar på hurtigtestar som no skal følgjast opp med PCR-testar.

Kommunen opplyser at den største delen av dei nye smittetilfella er knytt til studentmiljøet. Kommunedirektør Morten Wolden sa på formannskapsmøtet på torsdag at kommunen ønskjer å masseteste 35.000 studentar, skriv fleire medium, mellom anna NRK, Adresseavisen og Nidaros.

– Vi er i full gang med den praktiske planlegginga av massetestinga. Eg har dessverre ingen dato for når det kan skje enno, men vi håpar det kan skje så raskt som mogleg, seier fungerande kommuneoverlege Elizabeth Kimbell.

Startar vaksinasjon av 16-åringar

Blant dei positive tilfella er det òg mange barn og ungdom i skulealder.

Torsdag opplyser kommunen at vaksinasjonen av 16- og 17-åringar startar torsdag 2. september. Her opnar timebestillinga fredag. Denne aldersgruppa vil få tilbod om å bli vaksinert med Pfizer-vaksinen, med åtte vekers intervall mellom dosane.

På grunn av dei høge smittetala vedtok formannskapet i kommunen ei ny og strengare koronaforskrift. Det er no påbod om bruk av munnbind for alle over tolv år på offentleg transport og innandørs i offentlege lokale der einmetersregelen ikkje kan følgjast.

Fleire påbod

Alle serveringsstader får no påbod om å registrere alle kundar ved framkomst. Kommunen kjem òg med ei sterk tilråding om at arbeidsgivarar legg til rette for at tilsette som må bruke kollektivtransport til og frå jobb, kan jobbe heime så langt det er mogleg.

Tilrådingane om å avgrense talet på sosiale kontaktar til ti personar i veka blir vidareført. Det same gjeld tilrådingar om å halde minst to meters avstand for alle som trenar på treningssenter, og dessutan bruk av munnbind i drosje – både for sjåfør og passasjerar over tolv år.

