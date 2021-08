Vindfulle dagar på Austlandet, men det løyar til helga

innenriks

Meteorologisk institutt sende ut farevarsel for Innlandet onsdag. Torsdag tvitra meteorologane ei oppsummering over dei ti kraftigaste vindkasta.

På Aurskog vart det registrert 21,8 meter per sekund i kasta, medan Lillehammer og Rena hadde over 19 meter per sekund.

– Lillehammer hadde dei kraftigaste vindkasta i Innlandet fylke der det har vore 12,7 meter per sekund i middelvind, det svarer til liten kuling. På Nordre Kanken i Trysil, som ligg 1.020 meter over havet, har det vore full storm, seier vakthavande statsmeteorolog Pernille Borander til VG.

Nordavinden vil forsetje, og det betyr liten og stiv kuling utsette stader på kysten og i Oslofjorden. Det blæs likevel ikkje så mykje at det er nødvendig med farevarsel, opplyser Borander vidare.

– Så blir det gradvis minkande inn mot helga, og først laurdag roar det seg heilt igjen, seier ho.

(©NPK)