innenriks

Regjeringa opnar for dette for å lette trykket på grensa ved Svinesund.

– Eg vil presisere at alle i bilen må vere fullvaksinerte eller ha gjennomgått covid-19 siste seks månader. Barn som ikkje er omfatta av eigne unntak i covid-19-forskrifta i samband med pendling over grensa, må framleis nytte nye Svinesund bru. Det same gjeld reisande som har deklareringsbehov for Tolletaten, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Målet er å avgrense køane ved den nye brua.

(©NPK)