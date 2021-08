Høie positiv til at folk kan bidra meir til smittesporing sjølv

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) viser til at mange varslar venner og kjende i sosiale medium når dei er smitta av korona.

– Det lettar smittesporingsarbeidet for kommunane, sa han under koronapressekonferansen til regjeringa fredag.

Høie presiserte at han ikkje vil oppmode folk til å leggje ut smittestatus på Facebook. Men han noterer seg at mange, spesielt unge, varslar nærkontaktar på denne måten.

– Då er det viktig at smittesporinga til kommunen går vidare i staden for å bruke tid på å ringje rundt, sa Høie.

Han bad samtidig fleire om å laste ned appen Smittestopp, for å lette arbeidspresset.

Brev til kommunane

Smittetala er no høgare enn nokon gong, og fleire kommunar har dei siste dagane meldt frå at ikkje klarer å følgje opp smittesporing. Ei rekkje kommunar har bede om at det må komme oppdaterte råd om korleis dei skal handtere situasjonen.

Svaret til Helsedirektoratet er at kommunane må prioritere vaksinasjon framfor smittesporing. I eit brev til kommunane fredag listar direktoratet prioriteringsrekkjefølgja dersom det er kapasitetsproblem:

1. Vaksinasjon

2. Testing

3. Smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarande nære

4. Smittesporing av andre nærkontaktar

Meir håndterbart

Korleis biletet vil utvikle seg med denne endringa, er det vanskeleg å seie noko om, ifølgje helsestyresmaktene.

– Vi veit ikkje nøyaktig kva resultatet av dette vil bli, men i dag klarer ikkje kommunane å handtere dette. Det har dei sagt klart frå om – heldigvis. Vi ser etter eit system som er meir håndterbart for dei, seier direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Helsedirektør Bjørn Guldvog understreka at det er viktig å bruke ressursane til kommunane på best mogleg måte, og at vekting av dei ulike tiltaka vil variere gjennom ulike fasar av pandemien.

Det overordna målet er å avgrense smittespreiinga og halde sjukdomsbyrda låg inntil 90 prosent av befolkninga som er 18 år og eldre, er vaksinert med to dosar.

– Det er ein ambisjon at dette er gjennomført innan fire til seks veker, sa Guldvog.

Forsvarar grønt nivå

I tillegg til at meir av smittesporinga kan overlatast til folk sjølv, er målet at meir testing skal gjerast ute på skulane. Dei eldre elevane kan ofte utføre testen sjølv.

Både Høie og fagetatane strekar underat det er viktig å halde grønt nivå på skular og barnehagar, så langt det lèt seg gjere. Då skulane starta opp igjen i august, var systemet med ventekarantene erstatta med omfattande testing.

– Viss vi skal stramme inn der smitten spreier seg mest no, må vi stramme inn blant barn og unge. Det sit langt inne. Dei yngste har bore ei tung bør under pandemien. Vi veit at dei er lite utsette for alvorleg sjukdom ved smitte, men at langvarige tiltak for å avgrense smitte rammar dei hardt. Vi må derfor gjere ein innsats for at barn og unge kan leve så normalt som mogleg, sa Høie.

Ikkje nytt om gjenopning

Regjeringa har tidlegare varsla at dare gjenopninga av samfunnet vil gå vidare når den vaksne delen av befolkninga har fått minst éin vaksinedose. Det vart anslått til å skje i slutten av september.

Høie signaliserte ingen endringar i gjenopningsplanen, men streka endå ein gong at det er data – ikkje dato – som styrarar tempoet.

– Vi må vere førebudde på å stoppe opp viss utviklinga går i feil retning, sa han

