Høie trur framleis på gjenopning i september

innenriks

Dei neste vekene blir avgjerande for gjenopninga av landet, sa helseminister Bent Høie (H) på koronapressekonferansen til regjeringa fredag.

Der vart kommunar med sprengd smittesporingskapasitet bedne om å setje vaksinasjon øvst på prioriteringslista i vekene framover.

For samtidig som smittetala skyt i vêret, hopar vaksinane seg opp rundt i kommunane i landet.

Av 1,1 millionar dosar som vart sende ut til kommunane denne veka, ser det ut til at berre litt over 300.000 av dei har vorte tekne i bruk, skriv VG.

Gjenopninga kan likevel vere like om hjørnet, meiner Høie.

– Eg har framleis eit håp om at vi kan halde eit tempo i vaksinasjonen dei neste vekene som gjer at vi kan få til dette mot slutten av september, seier Høie til NTB.

Trur gjenopninga blir forseinka

Det var tidlegare i august at helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg (H) først varsla ein sluttdato for koronatiltaka. Då anslo dei at ein viktig milepåle ville bli nådd innan slutten av september, nemleg at alle over 18 år ville ha fått den andre vaksinedosen sin.

Kort tid etter vart gjenopningsdatoen flytta fram med to veker, til midten av september, etter at Noreg fekk éin million ekstra vaksinedosar frå Bulgaria.

Men kommunane slit altså med å halde tritt.

Vaksinesjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet seier til VG at han trur det kan forseinke overgangen til eit normalt samfunn og peikar på datoen 1. oktober.

– Om det skjer siste veka i september eller første i oktober er eigentleg ikkje det viktigaste. Det viktigaste er at det kan vere ganske nært i tid, seier Høie til NTB.

Ber etternølarar få opp farten

Han oppmodar no alle etternølarar til å ta vaksinen.

Ifølgje Høie er det særleg i aldersgruppa 25–39 år at oppslutninga om første vaksinedose er låg samanlikna med andre aldersgrupper. Han trur forklaringa kan vere at ein del av desse fekk tilbod om vaksine i sommarferien og dermed kan ha takka nei.

– Det forstår eg, men no er det på tide å gjere det. Det kan vere ganske avgjerande for når vi får den normale kvardagen tilbake, seier Høie.

Ser til Danmark

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, seier at FHI no jobbar med å finne ut kvifor kommunane ikkje får brukt opp dosane sine via møte med statsforvaltaren.

– Det einaste vi veit sikkert, er at kommunane samla sett har fått mange fleire dosar enn dei har sett dei siste vekene, seier Stoltenberg og held fram:

– Poenget er å få sett dei så fort som mogleg.

– Viss ikkje må dei kastast?

– Ja.

Stoltenberg seier at helsestyresmaktene no held eit auge med Danmark, som har komme lenger i vaksinasjonen enn Noreg, for å sjå korleis gjenopninga går der. Danske styresmakter melde fredag at covid-19 ikkje lenger blir rekna som ein samfunnskritisk sjukdom, og at alle koronatiltak blir avvikla 10. september.

– Viss vi ser at det går bra, så blir det viktig for den vidare planlegginga vår, seier Stoltenberg.

