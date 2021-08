Moxnes vil hasteinnkalle Stortinget for å forlengje permisjonslengda

innenriks

Fleire tusen kan miste jobben viss ordninga ikkje blir forlengd, særleg i flybransjen, har både arbeidsgivarar og arbeidstakarar varsla om.

Moxnes viser til svar frå arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som seier at over 100.000 vil bli ramma av regelendringa. Det gjeld folk som vil miste jobben, få kraftig reduksjon i dagpengane sine eller miste rett til dagpengar.

– No må stortingsfleirtalet vakne og umiddelbart gripe inn og sikre forlenging av permisjons- og dagpengeordningane, seier Moxnes.

Anniken Huitfeldt i Arbeidarpartiet har teke til orde for at dei raudgrøne må forlengje ordninga viss dei vinn valet.

– Sjølv om ordningane går til etter stortingsvalet, trer det nye Stortinget saman først 1. oktober, så dette kan ikkje vente, seier Moxnes.

Moxnes peikar på at stortingsfleirtalet er på glid i saka, og kjem med ei oppmoding til Framstegspartiet.

– Då blir spørsmålet: Er Frp eit parti som berre stiller opp for næringslivsleiarane, men smeller igjen døra for dei arbeidsledige? Eller kan vi stå fast på det krisa viste: Ordningane for arbeidsledige var for dårlege frå før av, og no er ikkje tidspunktet for å svekkje dei igjen.

