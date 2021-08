innenriks

– Etter at vi lyste ut dette innkjøpet i mars, har det vore ein sterk konkurranse mellom to gode aktørar for å få tildelinga. No ser vi fram mot å få mottaket på plass, med mål om oppstart i november, seier UDIs regiondirektør Veronica Mikkelborg.

Asylmottaket vil sikre at UDI har mottakskapasitet nær grensestasjonen mot Russland på Storskog.

Mottaket skal huse inntil 150 bebuarar.

