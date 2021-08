Pelletsforureinarar kan gå fri – utslepp av 13 tonn plastkuler lagt bort

innenriks

23. februar 2020 førte ein storm sør i Danmark til eit utslepp av 13,2 tonn små plastkuler frå ein konteinar om bord i skipet Trans Carrier. Månaden etter byrja dei kvite plastkulene å dukke opp på strender i Noreg og Sverige, skriv Dagsavisen.

Utsleppet spreidde seg over heile Ytre Oslofjord, både på austsida og vestsida av fjorden. Hvaler, Fredrikstad, Råde og Moss vart sterkast ramma.

20 millionar pellet

I mai i fjor sette Kystverket i gang ein statlege oppsamlingsaksjon som først vart avslutta i juli i år. Meir enn 7.600 liter med plastpellet – 4,4 tonn – har vorte plukka opp. Dette svarer til, ifølgje Kystverket, omtrent 20 millionar pellet, eller ein tredel av utsleppet.

I april i fjor melde Naturvernforbundet, saman med Oslofjordens Friluftsråd, pelletsutsleppet til politiet. Aust politidistrikt har etterforska saka og i juli i år gav politiet beskjed om at saka var lagd bort. Bakgrunnen for bortlegginga er at utsleppet skjedde i tysk farvatn. I tillegg var skipet registrert på Bahamas.

– Det aktuelle skipet er registrert på Bahamas, og Noreg har ikkje flaggstatsjurisdiksjon i forhold til skipet. Vidare har etterforskinga avklart at utsleppet skjedde i tysk farvatn. Noreg har heller ikkje kyststats- eller territorialfarvassjurisdiksjon i forhold til staden der utsleppet skjedde, skriv politiet.

Klaga på bortlegging

Naturvernforbundet klaga på bortlegginga i byrjinga av august.

– Meldaren finn det sterkt beklageleg dersom utanlandskregistrerte skip utanfor norsk territorialfarvatn er fritekne for strafferettsleg ansvar for alvorleg forureiningsskade på norsk kystnatur, skriv Naturvernforbundets advokat.

(©NPK)